Характеристики васютки из рассказа васюткино озеро
Литература
Характеристики васютки из рассказа васюткино озеро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Васютка был умный, смелый, храбрый, неприхотливый, смекалистый.
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