Допишите предложения,употребляя однородные сказуемые, выраженные глаголами в ус??овном наклонение. 1)Если бы я был директором школы, то ... 2)если бы я выиграл миллион,то... 3)Если бы я был невидимым,то ... 4)Если бы я завтра ...

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Допишите предложения,употребляя однородные сказуемые, выраженные глаголами в ус??овном наклонение. 1)Если бы я был директором школы, то ... 2)если бы я выиграл миллион,то... 3)Если бы я был невидимым,то ... 4)Если бы я завтра проснулся взрослым, то... 5)Если бы я умел летать, то ...

Автор: Гость