Допишите предложения,употребляя однородные сказуемые, выраженные глаголами в ус??овном наклонение. 1)Если бы я был директором школы, то ... 2)если бы я выиграл миллион,то... 3)Если бы я был невидимым,то ... 4)Если бы я завтра ...
Русский язык
Допишите предложения,употребляя однородные сказуемые, выраженные глаголами в ус??овном наклонение. 1)Если бы я был директором школы, то ... 2)если бы я выиграл миллион,то... 3)Если бы я был невидимым,то ... 4)Если бы я завтра проснулся взрослым, то... 5)Если бы я умел летать, то ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)самым добрым человеком и повысил зарплату,2)поделился бы со всеми бедняками,3)делал только добро и никто не знал что это был я,4)своим родителям подарил бы всё на свете,5)снимал животных и людей с высоких деревьев.
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