Найти в предложении второстепенные члены и задать к ним вопрос сквозь облетевшие леса были видны далеке облака и синий густой воздух

Русский язык

Найти в предложении второстепенные члены и задать к ним вопрос сквозь облетевшие леса были видны далеке облака и синий густой воздух

Автор: Гость