Найти в предложении второстепенные члены и задать к ним вопрос сквозь облетевшие леса были видны далеке облака и синий густой воздух

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Найти в предложении второстепенные члены и задать к ним вопрос сквозь облетевшие леса были видны далеке облака и синий густой воздух
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Гость:
Второстепенные члены:облака,воздух. Вопрос видны что?облака и воздух
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