Придумайте и расскажите какую-нибудь забавную историю.

Гость: Гость:

Однажды я шла по улице и увидела девушку,которая красилась,а я стояла рядом с ней,она увидела меня в зеркале и повернулась,а в это время я её пародировала и делала важное лицо!Было стыдно и забавно!И больше я не кого ни пародировала!Вот так пойдёт?