Придумайте и расскажите какую-нибудь забавную историю.

Литература
Придумайте и расскажите какую-нибудь забавную историю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я шла по улице и увидела девушку,которая красилась,а я стояла рядом с ней,она увидела меня в зеркале и повернулась,а в это время я её пародировала и делала важное лицо!Было стыдно и забавно!И больше я не кого ни пародировала!Вот так пойдёт?
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