А-20,-15,30,-10. б-7,8,-9,-6. нужно решить примеры с каждым числом а-б; б-а,
Математика
А-20,-15,30,-10. б-7,8,-9,-6. нужно решить примеры с каждым числом а-б; б-а,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-7=13 20-8=12 20-9=11 20-6=14 15-7=8 15-8=7 15-9=6 15-6=9 30-7=23 30-8=22 30-9=21 30-6=24 10-7=3 10-8=2 10-9=1 10-6-4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
У разных растений люди употребляют в пищу различные части. Санечка очень любит сл??вы ,но совсем не любит есть капусту. Укажи стрелками какие части...
Математика
Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов...
Русский язык