А-20,-15,30,-10. б-7,8,-9,-6. нужно решить примеры с каждым числом а-б; б-а,

Математика
А-20,-15,30,-10. б-7,8,-9,-6. нужно решить примеры с каждым числом а-б; б-а,
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-7=13  20-8=12 20-9=11   20-6=14 15-7=8   15-8=7 15-9=6       15-6=9 30-7=23 30-8=22 30-9=21   30-6=24 10-7=3   10-8=2 10-9=1       10-6-4
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