Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов винограда в двух ящиках.

Математика

Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов винограда в двух ящиках.

Автор: Гость