Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов винограда в двух ящиках.
Математика
Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов винограда в двух ящиках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:2=4 кг во втором ящике 8+4=12 кг в двух ящиках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Алгебра