Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов винограда в двух ящиках.

Математика
Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов винограда в двух ящиках.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:2=4 кг во втором ящике 8+4=12 кг в двух ящиках
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