Разобрать по составу слово увидел

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Разобрать по составу слово увидел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-приставка вид-корень ел-суффикс  нулевое окончание 
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