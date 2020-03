Закончи предложения. Вставь my, her, his, its, your. EXAMPLE: What*s YOUR name? 1) I wash _____ hands and face in the morning. 2) Jim likes to play with _______ friends. 3) Jill! Don*t forget to clean ______ teeth. 4) Wher...

Английский язык

Закончи предложения. Вставь my, her, his, its, your. EXAMPLE: What*s YOUR name? 1) I wash _____ hands and face in the morning. 2) Jim likes to play with _______ friends. 3) Jill! Don*t forget to clean ______ teeth. 4) Where does Bob ride _______ bike? 5) I like spring. What is _______ favorite season? 6) The dog likes _______ ball.

Автор: Гость