Вырази в сантиметрах: и так далее а)4,56 м 8,7 м 0,78 м 0,4 м

Математика
Вырази в сантиметрах: и так далее а)4,56 м 8,7 м 0,78 м 0,4 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,56 м = 456 см = 4560 мм8,7 м = 870 см = 8700 мм0,78 м = 78 см = 780 мм0,4 м = 40 см = 400 мм

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