От какого глагола образовано существительные паромщик,переписчик,газопроводчик?ПОМОГИТЕ!
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От какого глагола образовано существительные паромщик,переписчик,газопроводчик?ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писать, проводить------------------
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