Доклад на тему.Юрия Гагарина.

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Космонавт родился 9 марта 1934 году в Гжатском районе , деревне Клушино в простой крестьянской семье. В 1941 году пошёл в 1 класс , но из-за войны проучился 3 года. В 1949 году , после 6 класса , поступил в ремесленное училище в Люберцах.В 1954 году стал заниматься в Саратовском аэроклубе , где выполнил 196 полётов В 1955 году юношу призвали служить в армию. В это время он с отличием окончил первое военно -авиационное училище. 12 Апреля 1961 году на космодроме Байконур был произведён старт корабля "Восток".На его борту был пилот-космонавт Юрий Гагарин . "Восток" завершил полёт на 108 минуте , выполнив один оборот вокруг Земли. Задача полёта - проверка человеческих возможностей в космосе , технического оборудования в полёте и связи с Землёй , была выполнена . Первый лечик-космонавт стал знаменитым во всем мире.По приглашениям он посетил 30 стран , много занимался общественной работой . 27 марта 1968 года произошла авиационная катастрофа , в которой погиб Ю .А Гагарин и В. С Серегин . Самолёт МиГ-15УТН Выполнял тренировочный полёт . Попав в плоский штопор , он разбился .