На маслозаводе было 5240 кг масла. После того как часть отправили в магазины, на маслозаводе осталось 600 кг. Сколько ящиков масла отправили в магазины,если каждый ящик вмещает 20 кг?

Математика

На маслозаводе было 5240 кг масла. После того как часть отправили в магазины, на маслозаводе осталось 600 кг. Сколько ящиков масла отправили в магазины,если каждый ящик вмещает 20 кг?

Автор: Гость