На маслозаводе было 5240 кг масла. После того как часть отправили в магазины, на маслозаводе осталось 600 кг. Сколько ящиков масла отправили в магазины,если каждый ящик вмещает 20 кг?

Математика
На маслозаводе было 5240 кг масла. После того как часть отправили в магазины, на маслозаводе осталось 600 кг. Сколько ящиков масла отправили в магазины,если каждый ящик вмещает 20 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5240:600=464(кг)-отправили 2)4640:20=232(ящ)-отправили
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