Помогите решить пример пожалуйста, срочно нужно. (А+8)²-(64+9а)
Алгебра
Помогите решить пример пожалуйста, срочно нужно. (А+8)²-(64+9а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А^2+16a+64-64-9a=a^2+7a
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