Решите систему уравнений способом подстановки { 2х-5у=14{ х+2у=1 В){3х+у=2 {2у+3х=7
Алгебра
Решите систему уравнений способом подстановки { 2х-5у=14{ х+2у=1 В){3х+у=2 {2у+3х=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2x-5y=14 x+2y=1 x=1-2y 2(1-2y)-5y=14 2-4y-5y=14 -9y=14-2 -9y=12 y=12\-9 y=-4\3 2x-5*(-4\3)=14 2x+20\3=14 2x=14-20\3 2x=22\3 x=11\3 Ответ:(11\3;-4\3) 2. 3x+y=2 y=2-3x 2y+3x=7 2(2-3x)+3x=7 4-6x+3x=7 -3x=7-4 -3x=3 x=-1 2y+3*(-1)=7 2y-3=7 2y=7+3 2y=10 y=5 Ответ:(-1;5)
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