за 90см ситца и 3,4м полотна заплатили 148р 10к какова цена 1м полотна,если 1м ситца стоит 20р
Математика
за 90см ситца и 3,4м полотна заплатили 148р 10к какова цена 1м полотна,если 1м ситца стоит 20р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90см=0,9м20*0.9=18рублей заплатили за ситец148,10 - 18 = 130р 10к заплатили за полотно13010/ 3,4 = 3826,47 стоит 1 метр полотна
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