У разных растений люди употребляют в пищу различные части. Санечка очень любит сл??вы ,но совсем не любит есть капусту. Укажи стрелками какие части сливы и капусты обычно используются в пищу.
Окружающий мир
У разных растений люди употребляют в пищу различные части. Санечка очень любит сл??вы ,но совсем не любит есть капусту. Укажи стрелками какие части сливы и капусты обычно используются в пищу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоды корень и всё да так потому что я по биологий 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов...
Русский язык