У разных растений люди употребляют в пищу различные части. Санечка очень любит сл??вы ,но совсем не любит есть капусту. Укажи стрелками какие части сливы и капусты обычно используются в пищу.

Окружающий мир

У разных растений люди употребляют в пищу различные части. Санечка очень любит сл??вы ,но совсем не любит есть капусту. Укажи стрелками какие части сливы и капусты обычно используются в пищу.

Автор: Гость