У разных растений люди употребляют в пищу различные части. Санечка очень любит сл??вы ,но совсем не любит есть капусту. Укажи стрелками какие части сливы и капусты обычно используются в пищу.

Окружающий мир
У разных растений люди употребляют в пищу различные части. Санечка очень любит сл??вы ,но совсем не любит есть капусту. Укажи стрелками какие части сливы и капусты обычно используются в пищу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоды корень и всё да так потому что я по биологий 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую массу может поднять первоклассник ? 1) 45кг 2) 2500г 3) 1ц 4) 70000г
Ответить
Математика
Садовник собрал виноград и разложил его в два ящика.В первом ящике оказалось 8кг а во втором в 2 раза меньше чем в первом.Сколько всего килограммов...
Ответить
Русский язык
Разобрать по составу слово увидел
Ответить
Математика
1÷0,8 сколько будет куда перенести запятую 15 баллов
Ответить
Математика
за 90см ситца и 3,4м полотна заплатили 148р 10к какова цена 1м полотна,если 1м ситца стоит 20р
Ответить