Какую массу может поднять первоклассник ? 1) 45кг 2) 2500г 3) 1ц 4) 70000г
Математика
Какую массу может поднять первоклассник ? 1) 45кг 2) 2500г 3) 1ц 4) 70000г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, что ответ: 2) 2500 г= 2 кг 500 г Вряд ли первоклассник поднимет больше своего веса: 1) 45 кг 3) 1 ц = 100 кг 4) 70000 г = 70 кг
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