150 минус икс разделить на 2 равно 140
Математика
150 минус икс разделить на 2 равно 140
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150*70-70х-140=0 10500-70х-140=0 -70х=10360 Х=-148
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