Вычислите, какой объем кислорода потребуется для полного сгорания 4 л бутана (объемы газов приведены при одних и тех же условиях). Какой закон используется для решения этой задачи?

Химия
Вычислите, какой объем кислорода потребуется для полного сгорания 4 л бутана (объемы газов приведены при одних и тех же условиях). Какой закон используется для решения этой задачи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C4H10 +13/2 O2 = 4CO2 + 5H2O  соотношение 1:13/2 V(O2) = 4*13/2 = 26 л Закон объемных отношений  Гей-Люссака,"Объемы газов, вступающих в химические реакции, и  объемы газов, образующихся в результате реакции, относятся между собой как небольшие целые числа". V1:V2 = ν1:ν2

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