Вычислите, какой объем кислорода потребуется для полного сгорания 4 л бутана (объемы газов приведены при одних и тех же условиях). Какой закон используется для решения этой задачи?

Химия

Вычислите, какой объем кислорода потребуется для полного сгорания 4 л бутана (объемы газов приведены при одних и тех же условиях). Какой закон используется для решения этой задачи?

Автор: Гость