Как написать сочинение про породу собак для первого класса

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Существуют разные породы собак. Их различают по величине, строению, окрасу, голосу. Болонку нельзя спутать с собакой другой породы. Болонка Пушок - маленькая комнатная собака. Она красивая и лохматая. У нее белая, длинная, шелковистая шерсть. Мордочка у Пушка небольшая, с огромными глазами-пуговками и маленьким носом. Вьющаяся шерсть на морде как бы скрывает нос и глаза. Все болонки быстро улавливают различные запахи, у них хороший нюх. У Пушка слегка продолговатые уши, которые он приподнимает, когда насторожен или прислушивается. Лапы у него небольшие, но очень сильные, причем передние лапы немного короче задних. Пушок хорошо бегает, звонко лает и откликается на свою кличку. Впервые эта порода собак была выведена в итальянском городе Болонья. От названия этого города и произошло название породы собак "болонка"