1).Найти значение функции y=13x+1при x=2. 2).Вызначить,при каком значении аргумента фун??ция y=5x-4 набывает значения, что ровно26. 3)

Алгебра
1).Найти значение функции y=13x+1при x=2. 2).Вызначить,при каком значении аргумента фун??ция y=5x-4 набывает значения, что ровно26. 3)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y(2)=13*2+1=27 2) 26=5x-4      30=5x      x=6
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