Порочитайте отношение,запишите его обыкновенной дробью и,если возможно,сократит?? её а) 15:27 б) 45:25 в)8:26 г) 36:225

Математика

Порочитайте отношение,запишите его обыкновенной дробью и,если возможно,сократит?? её а) 15:27 б) 45:25 в)8:26 г) 36:225

Автор: Гость