Порочитайте отношение,запишите его обыкновенной дробью и,если возможно,сократит?? её а) 15:27 б) 45:25 в)8:26 г) 36:225
Математика
Порочитайте отношение,запишите его обыкновенной дробью и,если возможно,сократит?? её а) 15:27 б) 45:25 в)8:26 г) 36:225
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15\27 45\25=9\5 8\26=4\13 36\225
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