Почему долго длилась Северная Война

Гость: Гость:

1- потому что в войне были задействованы много побочных стран и народов, но и в то же время, каждый хотел отхватить себе кусок побольше. 2- мы то завоёвывали, то снова проигрывали города. а потом снова приходилось их завоевывать, требовалось много времени на восстановление армии