Почему долго длилась Северная Война
История
Почему долго длилась Северная Война
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- потому что в войне были задействованы много побочных стран и народов, но и в то же время, каждый хотел отхватить себе кусок побольше. 2- мы то завоёвывали, то снова проигрывали города. а потом снова приходилось их завоевывать, требовалось много времени на восстановление армии
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