Сочинить 12 слов с звуками ЖИ,ШИ,ЧА,ЩА,ЧУ,ЩУ.
Русский язык
Сочинить 12 слов с звуками ЖИ,ШИ,ЧА,ЩА,ЧУ,ЩУ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животные , живот . шина , шифр . чаща , чайник . щавель , щадить . чувство , чудо . щука , щупальца .
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