Обозначьте точки АВС на одной прямой и через каждые две точки проведите прямую.Ск??лько прямых можно провестр.Сколько прямых пересекающих.Назовите точки пересечения

Алгебра

Обозначьте точки АВС на одной прямой и через каждые две точки проведите прямую.Ск??лько прямых можно провестр.Сколько прямых пересекающих.Назовите точки пересечения

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