Обозначьте точки АВС на одной прямой и через каждые две точки проведите прямую.Ск??лько прямых можно провестр.Сколько прямых пересекающих.Назовите точки пересечения
Алгебра
Обозначьте точки АВС на одной прямой и через каждые две точки проведите прямую.Ск??лько прямых можно провестр.Сколько прямых пересекающих.Назовите точки пересечения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно провести одну прямую одна АД
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