На одной чашке весов дыня и гиря массой 2 килограмма на другой гиря массой 10 килограмм и 5килограмм. уравнение можно составить по данному рисунку если масса дыни и неизвестный килограмм

Математика
На одной чашке весов дыня и гиря массой 2 килограмма на другой гиря массой 10 килограмм и 5килограмм. уравнение можно составить по данному рисунку если масса дыни и неизвестный килограмм
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Гость:
По моему всё таки нет. но не уверина
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