Описать внешность этого человека на английском
Английский язык
Описать внешность этого человека на английском
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Гость:
Imagine you bought the items below yesterday. In pairs act out dialogues, as in the example. 3) a packet of crisps and a bottle of cola? 4) a jar of jamand a bar of chocolate? Помогите пожалуйста надо (3-4) это английский в фокусе 5 класс! зарание спасибо. помеогит
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