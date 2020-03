Описать внешность этого человека на английском

Гость: Гость:

Imagine you bought the items below yesterday. In pairs act out dialogues, as in the example. 3) a packet of crisps and a bottle of cola? 4) a jar of jamand a bar of chocolate? Помогите пожалуйста надо (3-4) это английский в фокусе 5 класс! зарание спасибо. помеогит