От двух пристаней ,расстояние между которыми 90 км/ч,одновременно вышли навстречу ??руг другу два теплохода. первый шел со скоростью 20 км/ч, а второй 25 км/сч. через сколько часов они втретились?
Математика
От двух пристаней ,расстояние между которыми 90 км/ч,одновременно вышли навстречу ??руг другу два теплохода. первый шел со скоростью 20 км/ч, а второй 25 км/сч. через сколько часов они втретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 + 25 = 45 (км/ч) - скорость сближения 2) 90 : 45 = 2 (ч) - встретились Ответ: через 2 ч.
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