От двух пристаней ,расстояние между которыми 90 км/ч,одновременно вышли навстречу ??руг другу два теплохода. первый шел со скоростью 20 км/ч, а второй 25 км/сч. через сколько часов они втретились?

Математика

От двух пристаней ,расстояние между которыми 90 км/ч,одновременно вышли навстречу ??руг другу два теплохода. первый шел со скоростью 20 км/ч, а второй 25 км/сч. через сколько часов они втретились?

Автор: Гость