Все население Древней Индии делилось на группы людей со строго определенными зан??тиями, правами и обязанностями.Эти группы назывались: а) варнами б)классами с) группами д) слоями?

История

Все население Древней Индии делилось на группы людей со строго определенными зан??тиями, правами и обязанностями.Эти группы назывались: а) варнами б)классами с) группами д) слоями?

Автор: Гость