Все население Древней Индии делилось на группы людей со строго определенными зан??тиями, правами и обязанностями.Эти группы назывались: а) варнами б)классами с) группами д) слоями?
История
Все население Древней Индии делилось на группы людей со строго определенными зан??тиями, правами и обязанностями.Эти группы назывались: а) варнами б)классами с) группами д) слоями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы касты, а здесь варны
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