Помогите решить 5ас²/а²-9с²*а-3с/ас При а=8,3 с=-3,6
Алгебра
Помогите решить 5ас²/а²-9с²*а-3с/ас При а=8,3 с=-3,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[5ac²/(a-3c)(a+3c)] * [(a-3c)/ac]= =5c/(a+3c) = 5*(-3.6) /(8.3 + 3*(-3.6)) = -18/(8.3-10.8)= = -18/(-2.5)=7.2
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