На скільки градусів нагріється мідний паяльник масою 200 г , якщо йому надати таку саму кількість теплоти, що йде на нагрівання олива масою 10 г від 20 до 232 c ?

Физика

На скільки градусів нагріється мідний паяльник масою 200 г , якщо йому надати таку саму кількість теплоти, що йде на нагрівання олива масою 10 г від 20 до 232 c ?

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