На скільки градусів нагріється мідний паяльник масою 200 г , якщо йому надати таку саму кількість теплоти, що йде на нагрівання олива масою 10 г від 20 до 232 c ?

Физика
На скільки градусів нагріється мідний паяльник масою 200 г , якщо йому надати таку саму кількість теплоти, що йде на нагрівання олива масою 10 г від 20 до 232 c ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 м/с. На какое расстояние можно уехать за 1,5 ч?! Помогите ПЛС даю 59 БАЛЛОВ! СРОЧНО!!!
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