#include #include #include { float a= 0 , z1 = 0, z2 = ; z2 = (4 - a * a)/2; printf("Z1 = %f\nZ2 = %f\n", z1, z2); return(0);0; int main() scanf("%f", amp;a); z1 = pow(((1 + a + a * a)/ (2 * a + a * a) + 2 - (1 - a...
Математика
#include #include #include { float a= 0 , z1 = 0, z2 = ; z2 = (4 - a * a)/2; printf("Z1 = %f\nZ2 = %f\n", z1, z2); return(0);0; int main() scanf("%f", amp;a); z1 = pow(((1 + a + a * a)/ (2 * a + a * a) + 2 - (1 - a + a * a)/(2 * a - a * a)), -1) * (5 - 2 * a * a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что это это математика на английском?
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