Помогите пож.нужно подготовить сообщение на тему чем обернулось для русских земе??ь нашествие хана батыя

Окружающий мир
Помогите пож.нужно подготовить сообщение на тему чем обернулось для русских земе??ь нашествие хана батыя
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Гость:
Источники информацитесть ,там все ясно написано
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