Помогите пож.нужно подготовить сообщение на тему чем обернулось для русских земе??ь нашествие хана батыя
Окружающий мир
Помогите пож.нужно подготовить сообщение на тему чем обернулось для русских земе??ь нашествие хана батыя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Источники информацитесть ,там все ясно написано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите синонимичные данным фразеологизмам словосочетания в которых глагол является главным словом зуб на зуб
Обществознание
Биология
Ребят, подскажите пожалуйста, сколько же лет сейчас учатся в мед институте? сложно выучиться на хирурга? может у кого-то знакомые кто заканчивали и...