Помогите пож.нужно подготовить сообщение на тему чем обернулось для русских земе??ь нашествие хана батыя

Окружающий мир

Помогите пож.нужно подготовить сообщение на тему чем обернулось для русских земе??ь нашествие хана батыя

Автор: Гость