Ребят, подскажите пожалуйста, сколько же лет сейчас учатся в мед институте? сложно выучиться на хирурга? может у кого-то знакомые кто заканчивали или учатся в мед ИНСТИТУТЕ, прошу помочь, хотелось бы стать хирургом, да вот боюс...

Биология
Ребят, подскажите пожалуйста, сколько же лет сейчас учатся в мед институте? сложно выучиться на хирурга? может у кого-то знакомые кто заканчивали или учатся в мед ИНСТИТУТЕ, прошу помочь, хотелось бы стать хирургом, да вот боюсь, что морально не потяну
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Гость:
7 лет. но это не точно.
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