Ребят, подскажите пожалуйста, сколько же лет сейчас учатся в мед институте? сложно выучиться на хирурга? может у кого-то знакомые кто заканчивали или учатся в мед ИНСТИТУТЕ, прошу помочь, хотелось бы стать хирургом, да вот боюс...

Биология

Ребят, подскажите пожалуйста, сколько же лет сейчас учатся в мед институте? сложно выучиться на хирурга? может у кого-то знакомые кто заканчивали или учатся в мед ИНСТИТУТЕ, прошу помочь, хотелось бы стать хирургом, да вот боюсь, что морально не потяну

Автор: Гость