Путешествуя, познаем мир! Помогите ответить на вопросы.

Окружающий мир
Путешествуя, познаем мир! Помогите ответить на вопросы.
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Гость:
Это у вас есть в учебнике? пришли пожалуйста)
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