Упростите выражение ДАЮ 20 БАЛОВ
Алгебра
Упростите выражение ДАЮ 20 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) ...=(12а^4×3а^2×35б^4)/(7б^2×2б^3×18а^5)=(12×3×35×а)/(б×7×2×18)=10а/б
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