Какие процессы характерны для амёбы обыкновенной ?
Биология
Какие процессы характерны для амёбы обыкновенной ?
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Гость:
Движение, дыхание, размножение, выделение, раздражение.
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