Помогите пожалуйсто нужно написать сочинение про свою маму 1) как зовут твою маму. 2) где она работает?3)за что ты ее любишь и ценишь 4) чем она занимается ⏳
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Помогите пожалуйсто нужно написать сочинение про свою маму 1) как зовут твою маму. 2) где она работает?3)за что ты ее любишь и ценишь 4) чем она занимается ⏳
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение на тему: "Мама" Мою маму зовут Аня. Она работает в больнице медсестрой, лечит детей. Я люблю свою маму за то, что она обо мне заботится, и ценю, потому что нет такой мамы не у кого, как у меня, которая еще другим помогает. Она часто готовит вкусный борщ, наводит чистоту и, конечно, играет со мной.
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