Помогите красиво написать на английском описание дома!прошу! 1 этаж - ванная, кухн?? ,гостиная и прихожая. 2этаж- 3 уютных спальни и ванная прошу!!!

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Помогите красиво написать на английском описание дома!прошу! 1 этаж - ванная, кухн?? ,гостиная и прихожая. 2этаж- 3 уютных спальни и ванная прошу!!!

Автор: Гость