Помогите красиво написать на английском описание дома!прошу! 1 этаж - ванная, кухн?? ,гостиная и прихожая. 2этаж- 3 уютных спальни и ванная прошу!!!
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Помогите красиво написать на английском описание дома!прошу! 1 этаж - ванная, кухн?? ,гостиная и прихожая. 2этаж- 3 уютных спальни и ванная прошу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
On the first floor there is a hall, a bathroom, a kitchen and a living room. On the second floor there are three cosy bedrooms and a bathroom.
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