Помогите придумать историю о себе на английском

Английский язык
Помогите придумать историю о себе на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello my name is lina and I am from Russia.I Bern in Moscow.Mocsow is big city.The weather in Moscow very changetable.Now I doing this homework and When I ending work
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