Помогите пожалуйста) Устраните ошибки, связанные с нарушением согласования в пр??дложениях В нашем доме живут три югославских девушек. Он был певцом, имевший превосходный голос. Приказ был подписан ректором университета, ус...

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Помогите пожалуйста) Устраните ошибки, связанные с нарушением согласования в пр??дложениях В нашем доме живут три югославских девушек. Он был певцом, имевший превосходный голос. Приказ был подписан ректором университета, устанавливающий обязательное посещение занятий, и доведён до сведения преподавателей и студентов. Лектор отметил о том, что учащиеся должны выполнять учебную нагрузку.

Автор: Гость