Помогите пожалуйста) Устраните ошибки, связанные с нарушением согласования в пр??дложениях В нашем доме живут три югославских девушек. Он был певцом, имевший превосходный голос. Приказ был подписан ректором университета, ус...

Русский язык
Помогите пожалуйста) Устраните ошибки, связанные с нарушением согласования в пр??дложениях В нашем доме живут три югославских девушек. Он был певцом, имевший превосходный голос. Приказ был подписан ректором университета, устанавливающий обязательное посещение занятий, и доведён до сведения преподавателей и студентов. Лектор отметил о том, что учащиеся должны выполнять учебную нагрузку.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) девушкИ 2) имевшИМ 3) Приказ, устанавливающий обязательное посещение занятий, был подписан ректором университета и доведен до сведения преподавателей и студентов 4) Ректор отметил то, что учащиеся должны выполнять учебную нагрузку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Самолет вылетел из города Якутска в 23:00 в город Архангельск время перелета 5:00 определить время приземления
Ответить
Українська література
Які художні засоби вживають щедрівки
Ответить
Информатика
Сколько байт информации содержит 80 бит?
Ответить
Литература
Напишите зарисовку по поговорке "хочешь себе добра ,не делай другому зла"
Ответить
Математика
Упрости вырожения 278+x 122и найдите его значение при х=254
Ответить