Напишите зарисовку по поговорке "хочешь себе добра ,не делай другому зла"

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Данная позиция исходит из глубокой древности, а именно - из Китая. Конфуцианство, которое изложило свои философские идеи при помощи религиозной направленности, поддерживало идею гуманизма и любви к живой природе. Золотое правило этого учения гласит: "Нет делай другим того, чего не желаешь себе", так как любой поступок возвращается к человеку по принципу бумеранга