Билет №1 1. Объясните, какая фигура называется многоугольником. Что такое вершины, стороны, диагонали и периметр многоугольника? 2. Сформулируйте свойства параллелограмма. Докажите, что в параллелограмме противоположные стороны...

Геометрия

Билет №1 1. Объясните, какая фигура называется многоугольником. Что такое вершины, стороны, диагонали и периметр многоугольника? 2. Сформулируйте свойства параллелограмма. Докажите, что в параллелограмме противоположные стороны равны и противоположные углы равны. Задача. Один из углов параллелограмма равен 550 . Найдите основные углы.

Автор: Гость