Билет №1 1. Объясните, какая фигура называется многоугольником. Что такое вершины, стороны, диагонали и периметр многоугольника? 2. Сформулируйте свойства параллелограмма. Докажите, что в параллелограмме противоположные стороны...
Геометрия
Билет №1 1. Объясните, какая фигура называется многоугольником. Что такое вершины, стороны, диагонали и периметр многоугольника? 2. Сформулируйте свойства параллелограмма. Докажите, что в параллелограмме противоположные стороны равны и противоположные углы равны. Задача. Один из углов параллелограмма равен 550 . Найдите основные углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многоугольник с н вершиной называемые н угольник. Отрезок соединяющий любые две несоседнии вершины называется диагональю многоугольника . периметр многоугольника это сумма всех его сторон
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