Назовите положительные и отрицательные черты характера,и умения Наполеона

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Назовите положительные и отрицательные черты характера,и умения Наполеона
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Автор: Гость
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Гость:
Наполеон это абсолютно особая уникальная личность. Он разрушитель старых норм и создатель новых. Он умел просчитывать , склонность к математике помогала ему в этом. Ещё в ранней юности в нем были видны и злоба, и скрытая агрессия, и какая то нечеловеческая сдержанность и собранность.И, безусловно, он был тщеславен и амбициозен. Махровый нарцисс, супер эгоист и эгоцентрист. И он играл, как настоящий актер. Он играл для других и играл для себя. Наполеон отличался склонностью к уединению, скрытности, замкнутости, некоторыми своеобразными проявлениями характера и резкой нервностью. В характере Наполеона резко выделялась крайняя строгость по отношению к окружающим и к самому себе. Он всегда был образцом для других, но к сожалению, недосягаемым. Его отношения к окружающим, в случаях взыскания, отличались грубостью и резкостью. Он безгранично любил родину и готов был для неё жертвовать всем. Наполеон искренно и нелицемерно любил свою семью и помогал ей всеми силами в течение всей жизни.
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