Что называется миграцией населения? Какие виды миграций вы знаете?
География
Что называется миграцией населения? Какие виды миграций вы знаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под миграцией населения понимается переселение народов из одного района проживания в другие. Существуют следующие виды миграций: 1) Внутренняя – когда люди переселяются из одного места жительства в другое в пределах одной страны. 2) Внешняя – когда люди переселяются из одной страны в другую.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Work in pairs.Find in the text antonyms for the following words last- cold- left- cheap- first- failure- nothing- small- to dislike- nation...
Литература
Ключевые слова к тексту -при въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузне??ких молотов , ударявших в двадцати пяти кузницах , покрытых дерн...
Литература
Какие вопросы, поднятые в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя, не те??яют своей актуальности с течением времени? Сочинение-рассуж...
Математика
трава при сушке теряет 88% своей массы. сколько свежие травы надо спросить чтобы по??учить 240 килограмм сена? срочно