Что называется миграцией населения? Какие виды миграций вы знаете?

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Под миграцией населения понимается переселение народов из одного района проживания в другие. Существуют следующие виды миграций: 1) Внутренняя – когда люди переселяются из одного места жительства в другое в пределах одной страны. 2) Внешняя – когда люди переселяются из одной страны в другую.