Какие вопросы, поднятые в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя, не те??яют своей актуальности с течением времени? Сочинение-рассуждение на 2 листа
Литература
Какие вопросы, поднятые в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя, не те??яют своей актуальности с течением времени? Сочинение-рассуждение на 2 листа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлагаю пару тем: - Петербург каждого из авторов. Думаю, что читательский опыт у тебя есть. - Внутренний мир каждого из них. Они творцы, их объединяет стремление к воссозданию шедевров. - Темы произведений затрагивают "маленький" людей, показывают актуальные проблемы на любое время.
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