Химия. 9 класс. Помогите, пожалуйста:( Дать характеристику элемента с Z = 6 по его по??ожению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Составить генетический ряд этого элемента. Свойства соединений подтвердить уравнениями реакций в молекулярн...
Химия
Химия. 9 класс. Помогите, пожалуйста:( Дать характеристику элемента с Z = 6 по его по??ожению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Составить генетический ряд этого элемента. Свойства соединений подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионной форме
Ответ(ы) на вопрос:
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№6 - углерод 1. Строение атома: №6, II период, IVAгруппа +6 )2e )4e 1s²2s²2p² 2. Типичный неметалл 3. Сравнение свойств простого вещества с соседями по подгруппе: Радиус атома: C<Si Восстановительные свойства: C<Si Окислительные свойства: C>Si Металлические свойства: C<Si Неметаллические свойства: C>Si Электроотрицательность: C>Si 4. Сравнение свойств простого вещества с соседями по периоду: Радиус атома: B>C>N Восстановительные свойства: B>C>N Окислительные свойства: B<C<N Металлические свойства: B>C>N Неметаллические свойства: B<C<N Электроотрицательность: B<C<N 5. Состав высшего оксида и его характер: CO₂ - оксид углерода (IV) - кислотный CO₂ + H₂O = H₂CO₃ CO₂ + 2NaOH = Na₂CO₃ + H₂O CO₂ + CaO = CaCO₃ 6. Состав высшего гидроксида и его характер: H₂CO₃ - кислота H₂CO₃ + 2NaOH = Na₂CO₃ + 2H₂O H₂CO₃ + CaO = CaCO₃ + H₂O 7. Летучее водородное соединение: CH₄ - метан Генетический ряд: C → CO₂ → H₂CO₃ → CO₃ 1. C + O₂ = CO₂ 2. CO₂ + H₂O = H₂CO₃ 3. H₂CO₃ + Ca(OH)₂ = CaCO₃ + 2H₂O 2H⁺ + CO₃²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ = CaCO₃ + 2H₂O
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