Химия. 9 класс. Помогите, пожалуйста:( Дать характеристику элемента с Z = 6 по его по??ожению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Составить генетический ряд этого элемента. Свойства соединений подтвердить уравнениями реакций в молекулярн...

Химия

Химия. 9 класс. Помогите, пожалуйста:( Дать характеристику элемента с Z = 6 по его по??ожению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Составить генетический ряд этого элемента. Свойства соединений подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионной форме

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