№4, найти допустимые значения переменной в выражении
Математика
№4, найти допустимые значения переменной в выражении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2)/(x^2-x) x^2-x не равно 0 x(x-1) не равно 0 => x не равен 0 и 1 (x+3)/(x^2+x) x^2+x не равно 0 x(x+1) не равно 0 => x не равен 0 и -1
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