№4, найти допустимые значения переменной в выражении

Гость: Гость:

(x-2)/(x^2-x) x^2-x не равно 0 x(x-1) не равно 0 => x не равен 0 и 1 (x+3)/(x^2+x) x^2+x не равно 0 x(x+1) не равно 0 => x не равен 0 и -1