Номер 7 помогите решить пожалуйста!!! Как сделать???
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Номер 7 помогите решить пожалуйста!!! Как сделать???
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Сопоставить пункты с картинками 1) Памятник Александру Пушкину в Москве 2) Памятник Александру Пушкину в Санкт-Петербурге
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