Какие виды миграции населения были характерны для бывшего СССР? Какие изменения в характере или направленности миграции произошли после распада СССР в новой Российской Федерации?
География
Какие виды миграции населения были характерны для бывшего СССР? Какие изменения в характере или направленности миграции произошли после распада СССР в новой Российской Федерации?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виды миграции населения характерные для бывшего СССР: 1) Из сельской местности в города. 2) Миграция между сельскими населенными пунктами. 3) Миграции из малых городов в крупные. 4) Межрайонные миграции. 5) В довоенные годы переселение на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, для освоения месторождений полезных ископаемых, постройки заводов. 6) Массовое переселение в Западную Сибирь для освоения территорий. 7) В период индустриализации переселение больших масс в другие республики СССР на новостройки. 8) Эмиграция в США, частично Канаду- по собственным соображениям. 9) В послевоенное время – вынужденная эмиграция за границу (по политическим соображениям). 10) В 80-е-90-е годы добровольная, семейная эмиграция в Израиль (евреев), Германию, США, Грецию. 11) Насильственное выселение заключенных на каторгу, в ссылку (Сибирь, Сахалин). 12) Насильственное переселение целых народов (депортация). Например, 120 тыс. корейцев с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Сотни тысяч людей из центральных районов России были выселены в Сибирь, Казахстан, на Дальний Восток. 13) Послевоенное переселение. Начиная с 1941 года с родных мест было переселено более 1 млн. немцев в Казахстан и Западную Сибирь. После войны были переселены многие народы Северного Кавказа: ингуши, чеченцы, карачаевцы. А также калмыки, греки, частично армяне. После распада СССР в новой Российской Федерации, наоборот, начался процесс обратного переселения из города в село. Меньше переселений на новые земли, зато больше добровольных переселений в суровые условия, например, Нижневартовск, Сахалин с целью заработков. Существует добровольная эмиграция за границу по желанию любого человека. Выселение заключенных в ссылку или на каторгу отсутствует. Насильственная депортация народов отсутствует. Послевоенное переселение – редко, из последнего – беженцы с Украины.
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